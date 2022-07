Eriksen a un passo dal Manchester United! Tutto fatto per l’ex Inter

Christian Eriksen, ex centrocampista danese dell’Inter – come vi avevamo già anticipato nei giorni scorsi (vedi articolo) -, è pronto a firmare il suo nuovo contratto in Premier League con il Manchester United.

TUTTO FATTO – Eriksen dopo il Brentford è pronto a ripartire, sempre dalla Premier League, ma con un ulteriore salto di qualità. Il danese, difatti – secondo i colleghi inglesi -, è pronto a firmare un contratto con il Manchester United. Il club spera di averlo a disposizione già per la tournée in Australia che inizierà tra pochi giorni.

Fonte: Sky Sport UK