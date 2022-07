Adani: «Inter per lo scudetto? Chance come altre. Juventus al primo posto»

Adani, intervenuto su Rai 2 nel corso di TG Sport, ha detto in breve la sua riguardo Inter e Juventus facendo riferimento al mercato.

UNA CLASSIFICA – Lele Adani parla in breve delle chance di Inter e Juventus quest’anno di vincere lo scudetto: «Inter per lo scudetto? Direi che hanno le stesse chance che hanno le altre di riuscire a competere con la Juventus. Loro partono al primo posto, non ci sono dubbi».