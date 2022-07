FOTO – Brozovic e Handanovic in vacanza insieme prima dell’Inter

Brozovic si gode gli ultimi giorni di vacanza in compagnia del capitano nerazzurro, Samir Handanovic, prima di tornare a disposizione dell’Inter.

IN VACANZA – Marcelo Brozovic si rilassa in vacanza insieme a Samir Handanovic prima di tornare ad Appiano Gentile agli ordini di mister Simone Inzaghi in vista della preparazione estiva e le amichevoli in programma. Ricordiamo che il resto del gruppo tornerà a disposizione entro il 12 luglio.

Di seguito l’immagine pubblicata sui social dal centrocampista