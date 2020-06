Emmers: “Inter vuole darmi in prestito un’altra stagione. Mi basta giocare”

Emmers traccia il suo futuro, consapevole delle volontà dell’Inter. Il giovane calciatore belga, in prestito al Waasland-Beveren, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Het Belang Van Limburg nelle quale afferma di conoscere le intenzioni della società nerazzurra. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da voetbalprimeur.be

INTENZIONI – Xian Emmers si trova in prestito dall’Inter al Waasland-Beveren. Il giovane calciatore belga afferma di conoscere le intenzioni della società nerazzurra: «L’Inter ha già fatto sapere che vorrebbe darmi in prestito un’altra stagione. Questo sarà per me un anno importante. La sensazione è buona, ma per il momento non posso dire molto. Il mercato dei trasferimenti è abbastanza tranquillo perché le competizioni in molti paesi devono ancora riprendere. Non mi interessa dove andrò a finire, purché possa giocare molte partite».