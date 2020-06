Inter, minuto di raccoglimento e lutto al braccio in ricordo di Mario Corso

L’Inter nella sfida di campionato contro la Sampdoria, in programma domani a San Siro alle ore 21.45, osserverà un minuto di raccoglimento in ricordo di Mario Corso (vedi articolo). La squadra nerazzurra indosserà inoltre il lutto al braccio

COMMEMORAZIONE – L’Inter contro la Sampdoria osserverà un minuto di raccoglimento in ricordo di Mario Corso: “In occasione di Inter-Sampdoria, in programma domenica 21 giugno alle 21:45 allo stadio ‘Meazza’, prima del calcio d’inizio verrà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Mario Corso, scomparso nella giornata di sabato, e per tutte le persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19. La squadra nerazzurra disputerà il match indossando il lutto al braccio per commemorare una delle più grandi leggende della storia del Club”.

Fonte: inter.it