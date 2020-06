Marani: “Inter, Brozovic assenza pesante: lui è l’anima! Contro la Samp…”

L’Inter di Conte perde in un solo colpo Sensi e Brozovic in vista del recupero di campionato contro la Sampdoria (vedi articolo). Secondo Matteo Marani – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – l’assenza pesante è quella del croato, che definisce l’anima della squadra nerazzurra. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

OCCASIONE – L’Inter perde Stefano Sensi e Marcelo Brozovic in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria, in programma domani sera a San Siro. Secondo Matteo Marani l’assenza del croato pesa come un macigno sulla squadra di Antonio Conte: «Due assenze pesanti, in particolare quella di Brozovic. Mi dispiace per Sensi che ha fatto solo 12 presenze quest’anno ma ci ha fatto comunque vedere grandi cose. Brozovic non è solo il regista, è l’anima dell’Inter: nella possibilità di farla girare e di ispirare gli altri, soprattutto i gol dei due attaccanti. L’Inter ha in questo momento un’occasione importante perché se vai a guardare il calendario sulla carta è abbordabile ed è anche quella che ha fatto un’impressione maggiore vista la partita di Napoli, dove avrebbe meritato di vincere esattamente come il Napoli avrebbe meritato contro la Juventus. Il calendario è favorevole se Conte riesce a fare una delle sue famose partenze. Chiaro che le ultime due partite in campionato sono state due sconfitte e sono state quelle ad aver compromesso la classifica».