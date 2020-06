Inter-Sampdoria, Brozovic out e Vecino ancora in dubbio: Conte ridisegna

Inter-Sampdoria ha perso due protagonisti nerazzurri, vale a dire Sensi (vedi articolo) e Brozovic (vedi articolo). Conte, oltre a dover puntare “obbligatoriamente” su Eriksen (vedi articolo), si trova a dover ridisegnare il centrocampo con i “superstiti”. Vecino ancora in dubbio

SUPERSTITI – Inter-Sampdoria non vedrà in campo né Stefano Sensi né Marcelo Brozovic. Appurato che Christian Eriksen ci sarà sicuramente e ci sarebbe stato in ogni caso, Antonio Conte si trova a dover comunque ritoccare il centrocampo. Matias Vecino, out già nella sfida di Coppa Italia contro il Napoli, rimane in dubbio anche per il recupero contro i blucerchiati, valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Dunque tra i centrocampisti arruolabili contro la Sampdoria, oltre a Nicolò Barella ed Eriksen, rimangono Borja Valero e Roberto Gagliardini: uno dei due troverà spazio dal 1′.