Dzeko e Lukaku, sfida europea a suon di gol. In attesa di Lautaro Martinez

Degli attaccanti dell’Inter, la sfida per chi sia il capocannoniere di Champions League se la giocano al momento Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Un vero e proprio ballottaggio a suon di gol in attesa di Lautaro Martinez, ancora fermo a uno.

SCELTE – Il grande ballottaggio per l’attacco dell’Inter prosegue anche in vista della sfida di domani contro il Porto. Con Edin Dzeko in vantaggio su Romelu Lukaku per giocare al fianco di Lautaro Martinez (vedi articolo). Una sfida, quella tra il bosniaco e il belga, che si riflette anche sul simbolico titolo di capocannoniere della squadra in Champions League. Al momento detenuto da Dzeko, che nella fase a gironi della competizione ha messo a segno tre gol. Segue proprio il belga con due, tra cui quello importantissimo che permetterà all’Inter domani di presentarsi all’Estadio do Dragao in vantaggio per 1-0.

ATTESA – E Lautaro Martinez? Il leader dell’attacco nerazzurro e titolare inamovibile non ha fatto vedere grandi cose fin qui in Europa. L’argentino è fermo a una sola rete, seppur importante e pesantissima. La via del gol il numero 10 nerazzurro l’ha trovata al Camp Nou nel 3-3 sul Barcellona. Quale migliore occasione se non quella di domani per accorciare se non raggiungere Dzeko? Di certo Simone Inzaghi e i tifosi se lo augurano con tutto il cuore.