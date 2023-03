Inzaghi scioglie i dubbi in attacco: scelto il compagno di Lautaro Martinez – Sky

A poco più di ventiquattro ore dalla sfida di ritorno di UEFA Champions League tra Porto e Inter, Simone Inzaghi scioglie ogni dubbio per l’attacco. Ecco chi giocherà in coppia con Lautaro Martinez.

IN ATTACCO – Manca sempre meno al fischio d’inizio di Porto-Inter. Questa mattina la squadra è scesa in campo ad Appiano Gentile per l’allenamento prima della partenza verso il Portogallo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, quello che emerge dalle ultime indicazioni è che sarà Edin Dzeko l’attaccante scelto da Simone Inzaghi per affiancare Lautaro Martinez.