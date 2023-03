Porto-Inter, Inzaghi di nuovo senza alternative: fasce obbligate

Domani sera si gioca Porto-Inter (ore 21), ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Inzaghi deve fare i conti con lo stop di Gosens.

PIOVE SUL BAGNATO – Alla vigilia di Porto-Inter, una tegola colpisce Simone Inzaghi. Per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League, il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare a Robin Gosens. L’esterno tedesco si ferma per un problema al polpaccio sinistro, e probabilmente rientrerà dopo la sosta. L’allenatore dovrà quindi fare a meno di uno dei giocatori più in forma dell’ultimo periodo, nonostante il percorso deludente in campionato. E, di conseguenza, avrà gli uomini contati sulle fasce.

SCELTE SCONTATE – Con l’infortunio di Gosens, Federico Dimarco sarà il titolare dell’Inter a sinistra contro il Porto. Anche l’italiano rientra da un infortunio, ma del resto non ci sono alternative. Come difficilmente ve ne saranno a destra. Con ogni probabilità, la maglia da titolare sarà di Denzel Dumfries. Allo stesso tempo, Inzaghi dovrà sperare che Milan Skriniar confermi le ottime sensazioni di oggi. Così da avere Matteo Darmian come possibile alternativa a gara in corso, senza l’obbligo di schierarlo dal 1′. Una situazione che si rinnoverà poi in vista della Juventus, prossima avversaria in campionato (domenica alle 20.45).