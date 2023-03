Repice: «Missione quarti di finale con il Porto. Queste sono le notti da Inter!»

Francesco Repice, noto radiocronista italiano di Rai Radio 1, in un video pubblicato sul suo canale YouTube ha parlato della sfida di ritorno dei quarti di finale tra Inter e Porto.

SFIDA DI RITORNO – Repice parla del momento dei nerazzurri ma è fiducioso riguardo la sfida in programma domani: «L’Inter deve guadagnare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Speriamo che ce la possano fare, è un momento particolare per loro ma riguarda tutte le squadre dietro il Napoli. Dalla Roma, persino la Juventus, la Lazio e l’Atalanta che ha perso con il Napoli stesso. In questo momento nel calcio la chiave sta nel recupero o prevenzione degli infortuni, quella è la vera frontiera perché di tattico non c’è più nulla da scoprire. In bocca al lupo all’Inter, ne ha bisogno. Lo spogliatoio immaginiamo sia abbastanza teso per tanti motivi ma queste sono le notti da Inter. Mi auguro che i tifosi nerazzurri possano gioie per una qualificazione ai quarti di finale perché da lì in poi può succedere veramente di tutto».

Fonte: Canale YouTube [Francesco Repice]