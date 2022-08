Dybala: «Roma da scudetto? Vinto trofeo importante, ancora presto»

Dybala trova per la prima volta il gol con la maglia della Roma e lo fa con una doppietta. L’argentino intervistato su DAZN parla della lotta scudetto.

DOPPIETTA – Paulo Dybala parla della Roma e la doppietta realizzata con i giallorossi, facendo riferimento al mercato: «Il gruppo è positivo e ha vinto di recente un trofeo molto importante. Roma da scudetto? È ancora presto per parlare, non siamo stati i peggiori la scorsa partita scorsa e oggi non siamo i migliori. Sono molto felice».