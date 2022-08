Inter, concessi troppi spazi alla Cremonese. Fase difensiva ancora incerta

La difesa dell’Inter, contro la Cremonese, è apparsa di nuovo in difficoltà. La fase difensiva è ancora incerta: bisogna crescere in fretta. Il calendario pone davanti sfide proibitive

DIFFICOLTA’ – L‘Inter conferma le sue difficoltà difensive anche contro la Cremonese. In questo avvio di stagione, i nerazzurri, hanno sempre subito gol confermando i problemi già intravisti nel corso del pre-campionato. Gli uomini di Alvini, infatti, sono arrivati spesso dalle parti di Handanovic e solo per degli errori dei singoli la squadra ospite non ha colpito prima del gol della “bandiera” di Okereke al 90′. Un campanello d’allarme per Inzaghi, con la squadra nerazzurra attesa da impegni da non fallire: sabato il derby contro il Milan, che dirà molto sulle ambizioni delle squadre nel prosieguo della stagione. Poi la delicatissima sfida contro il Bayern Monaco in Champions League. Skriniar, de Vrij e Bastoni (ieri assente, ndr) sono chiamati a salire di livello e ritrovare quegli automatismi che hanno reso l’Inter una delle squadre più solide al livello difensivo sia in Italia, che in Europa, degli ultimi anni.