Dybala e Pellegrini infortunati, solo uno spera di tornare con l’Inter – CdS

Dopo Abraham anche Dybala e Pellegrini sono fuori causa. Confermata la lesione per quanto riguarda il centrocampista, mentre per l’argentino il problema è meno serio del previsto. Entrambi dovrebbero saltare la sfida con l’Inter, anche se per uno c’è una piccola possibilità. Le ultime secondo il Corriere dello Sport.

STOP IMPORTANTI – Gli stop di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala compromettono il cammino della Roma. Il capitano giallorosso nella giornata di ieri ha effettuato ieri una risonanza di controllo che ha confermato una lesione al flessore della coscia destra. Di sicuro salterà la sfida contro l’Inter in programma il 29 ottobre, dato che nelle migliori delle ipotesi recupererà per la sfida del 9 novembre contro il Praga. Discorso un po’ diverso per Paulo Dybala: la risonanza effettuata nella clinica Villa Stuart ha evidenziato una piccola lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. La prognosi indicativa parla di 3-4 settimane di stop, dunque tutto fa pensare che anche lui contro l’Inter non ci sarà. Ma filtra ottimismo nello staff giallorosso, e la possibilità di poter recuperare l’argentino proprio per la sfida di San Siro contro i nerazzurri c’è.

Fonte: Corriere dello Sport – Rob. Mai.