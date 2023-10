Torino, spunta un retroscena prima dell’Inter: ecco cos’è successo − TS

Il Torino, al rientro in campo dopo la pausa per le nazionali, ospiterà l’Inter di Simone Inzaghi. Entrambe hanno voglia di rivincita, ma per i granata spunta anche un retroscena.

RETROSCENA − Il Torino, una volta terminati gli impegni con le nazionali, ospiterà in casa propria l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi deve riscattarsi dal pareggio-beffa arrivato contro il Bologna all’8ª giornata di Serie A. Ma i granata, dal canto loro, hanno voglia di rivalsa dopo il derby perso. Tuttosport ha, a tal proposito, riferito un retroscena: dopo la sconfitta contro la Juventus, c’è stato un incontro negli spogliatoi di Buongiorno, Rodriguez e Sanabria con il tecnico Juric e il presidente Cairo. La fiducia è totale, così come la voglia di rivalsa. Con l’Inter non sarà semplice, il 21 ottobre, ma il Toro promette di dare filo da torcere.

Fonte: Tuttosport – Camillo Forte