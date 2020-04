Durante: “Il calcio potrebbe crollare, deve ripartire”

Marco Durante, presidente di “LaPresse”, ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha parlato della necessità del calcio di ripartire

FALLIMENTO PROBABILE – Il calcio deve ripartire se vuole evitare il fallimento: «Il calcio sta perdendo il botteghino, se perde gli incassi e perde parte di sponsor e diritti tv, se non si conclude, fallisce. Per forza di cose bisogna concludere i campionati, anche a porte chiuse, ci vuole un vincitore e chi viene retrocesso. Non si fa nulla a tavolino, deve essere categorico. Il calcio deve avere ciò che ha trattato a tuo tempo con diritti tv, ingaggi, abbonamenti, perché il movimento calcio potrebbe crollare».