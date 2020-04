Scholes: “Via dallo United? Una volta mi ha chiamato l’Inter…”

Condividi questo articolo

Paul Scholes ha concesso un’intervista ai microfoni di BBC 5 Radio in cui ha parlato della sua lunga carriera con la maglia del Manchester United ammettendo di essere stato cercato dall’Inter

UNA TELEFONATA – Scholes racconta di aver ricevuto una telefonata dall’Inter durante gli Europei del 2000, ma non ci fu un seguito di mercato: «Non ho mai saputo dell’interesse di una squadra per me, una volta ho ricevuto una telefonata da un agente che mi ha telefonato durante Euro 2000 per chiedermi se fossi interessato ad andare all’Inter. Questa è l’unica telefonata che abbia mai ricevuto, dopo non ho più saputo e non mi è mai stato detto nulla».

fonte: bbc.com