L’Inter ritrova gli stranieri, i piani per la ripresa delle attivitÃ  – SM

L’Inter ritrova gli stranieri, i piani per la ripresa delle attività – SM

L’Inter sta riabbracciando i suoi stranieri, ormai quasi tutti tornati a Milano tranne Godin. I piani della società per riprendere le attività

L’Inter sta riabbracciando i suoi stranieri a cui era stato dato il permesso di tornare a casa all’estero. Sono ormai tornati tutti alla base tranne Godin, atteso in Italia tra Pasqua e Pasquetta. Secondo “Sport Mediaset” Antonio Conte e il suo staff hanno già preparato i piani per poter tornare alla ripresa delle attività il prima possibile, disposizioni governative permettendo. Gli stranieri resteranno in isolamento per 14 giorni e seguiranno un programma di allenamento di due ore al giorno oltre a un controllo rigoroso dal punto di vista alimentare.