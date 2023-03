Dumfries, quotazioni in calo: Chelsea e Manchester United si defilano – CdS

Denzel Dumfries da tempo è stato designato come pedina da sacrificare sull’altare dell’attivo di mercato da raggiungere entro il prossimo 30 giugno. Il problema è che dopo il Mondiale le sue prestazioni sono state deludenti. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, Chelsea e Manchester United adesso sono defilate e una possibile cessione sembra difficile.

QUOTAZIONI IN CALO – Denzel Dumfries con l’Olanda durante la sosta ha messo a segno ben due assist con prestazioni sicuramente ben più convincenti rispetto quelle viste ultimamente con l’Inter. Simone Inzaghi spera che Dumfries possa beneficiare dell’aria respirata in nazionale e tornare quello di prima del Mondiale. Peraltro, è lo stesso auspicio di Marotta e Ausilio. Visto che proprio il laterale olandese quando era stato designato come “cedibile” la sua quotazione era di circa 50 milioni se non addirittura di più. Adesso, invece, siamo attorno alla metà o poco più. E non è nemmeno scontato che i club che si erano fatti avanti nei mesi scorsi, vale a dire Chelsea e Manchester United, su tutti, confermino il loro interesse.

CAMBIO PROCURATORE – In queste settimane Denzel Dumfries ha comunque cambiato procuratore: addio all’avvocato Pimenta, che aveva preso in gestione in prima persona i giocatori di Raiola. Adesso Wasserman Group curerà gli interessi del giocatore.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno