Calhanoglu KO in Nazionale: Inter con il fiato sospeso – TS

Ieri Hakan Calhanoglu è uscito anzitempo in Turchia-Croazia per un problema muscolare. Tutta l’Inter spera che per il numero 20 non sia nulla di grave

FIATO SOSPESO – L’Inter è attesa da dei mesi densi di impegni (qui i dettagli) e per affrontarli avrà bisogno di tutta la rosa a disposizione. La notizia giunta ieri sera da Turchia-Croazia non è rassicurante. Hakan Calhanoglu, infatti, è stato costretto ad abbandonare il campo prematuramente per un problema muscolare. Inzaghi e tutta l’Inter tengono il fiato sospeso per il regista classe ’94, che quest’anno ha fatto le fortune dei nerazzurri.

GLI ALTRI – Dalla Pinetina, però, arrivano buone notizie. Bastoni e Gosens sono rientrati in gruppo e presto dovrebbero farlo anche Dimarco e Dzeko. I nerazzurri, poi, faranno ricorso per la squalifica di due giornate inflitta a D’Ambrosio per il battibecco con Paredes post Inter-Juventus. Infine, tra oggi e domani rientreranno gli ultimi Nazionali, ovvero Brozovic, Lukaku – anche ieri in gol – Lautaro Martinez e Carboni.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino