Attenta Inter, per Retegui c’è concorrenza! Anche Udinese in corsa – TS

L’Inter è interessata a Mateo Retegui, ma non è l’unica: oltre ai club esteri, anche l’Udinese vorrebbe acquistare l’attaccante classe ’99

CONCORRENZA – Mateo Retegui è il nome del momento in ottica calciomercato. L’attaccante classe ’99 del Tigre ha segnato due gol nelle sue prime due presenze con la maglia della Nazionale italiana. Quest’estate tante squadre vorranno acquistare il suo cartellino, e tra queste c’è anche l’Inter. I nerazzurri, però, dovranno stare attenti alla concorrenza. In Italia le altre squadre interessate a Retegui sono Milan, Lazio, Atalanta e la new entry Udinese. Oltre all’Italia, anche all’estero il centravanti del Tigre pare essere apprezzato. L’Atletico Madrid potrebbe essere aiutato dagli ottimi rapporti tra Simeone e Carlos, il padre dell’attaccante. Infine, occhio ai club inglesi: gli occhi di West Ham e Brighton sono vigili sul giocatore del momento.

Fonte: TuttoSport – Roberto Colombo