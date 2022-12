Dumfries il peggiore degli uomini di van Gaal, la pagella – TS

Denzel Dumfries cancella il ricordo della grande prestazione contro gli USA. Secondo Tuttosport, l’interista è il epggiore dei suoi nella gara contro l’Argentina

PEGGIORE – Denzel Dumfries ha deluso. L’esterno destro dell’Inter non riesce a imporsi nella gara contro l’Argentina. Scaloni gioca a specchio e con Acuña come esterno sinistro, ferma le avanzate dell’ex PSV. Dopo lo spettacolo mostrato negli ottavi contro gli USA, torna al livello delle prestazioni di inizio Mondiale. Per Tuttosport è il peggiore in campo, 4 in pagella. Non riesce a strappare, quando si spinge in avanti né mandare in crisi gli avversari diretti: quando salta Acuña arriva Lisandro Martinez a rovinargli i sogni di gloria. Peggiora ulteriormente il giudizio tranciando Acuña e regalando il rigore del 2-0.

Fonte: Tuttosport