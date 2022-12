Rinnovo Skriniar, arriva la settimana dell’incontro: i segnali dall’Inter − TS

Il rinnovo di Milan Skriniar continua a tenere in banco in casa Inter. Nei prossimi giorni ci sarà l’incontro decisivo con l’agente del giocatore. Si ribadisce la volontà dei nerazzurri di prolungare il proprio difensore

RINNOVO − Dicembre è arrivato ma il rinnovo di Skriniar è ancora in fase di lavorazione. L’Inter comunque rimane ottimista in merito al futuro del suo difensore. A meno di clamorosi scenari, il famoso tesoretto non arriverà dalla sua cessione ma da un’altra (vedi articolo). Settimana prossima, infatti, ci sarà l’incontro decisivo con il procuratore del difensore. Serve mettere una quadra definitivamente per evitare di iniziare l’anno ancora col punto di domanda. Ovviamente le vie del calciomercato sono infinite, ma i segnali di una possibile fumata nera ad oggi sembrerebbero poco plausibili.

Fonte: TuttoSport − Stefano Pasquino