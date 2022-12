Inter, la politica continua: cassa dai giovani. Colidio, Fabbian e altri − TS

Il famoso tesoretto del +60, oltre al big da sacrificare (vedi articolo), l’Inter cercherà di raggiungerlo con altri operazioni accessorie. Tra i giovani spiccano Colidio, Fabbian ma anche Mulattieri e Agoumé

IDEE − L’Inter deve fare cassa entro giugno 2023. L’obiettivo rimane sempre quello dei più 60 da raggiungere per equilibrare il bilancio. Alcune operazioni accessorie possono essere di aiuto. La politica è quella di fare cassa con i propri giovani promettenti. In primis Facundo Colidio del Tigre, per cui è stato deciso di rinnovare il prestito fino a giugno. Occhio anche alla situazione di Lucien Agoumé, oggi al Troyes, che ha mercato in Francia. Sia da Giovanni Fabbian che da Samuele Mulattieri qualche soldo potrebbe arrivare. Tra gli esuberi Valentino Lazaro, col riscatto del Torino fissato a sei milioni di euro, Stefano Sensi e Andrei Ionut Radu. Del portiere ha parlato ai nostri microfoni il suo agente Oscar Damiani (vedi intervista).

Fonte: TuttoSport − Stefano Pasquino