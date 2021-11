Dotto: «Brozovic pazzesco, non sbaglia gara dal 2019! Occhio all’Atalanta»

Giancarlo Dotto, in collegamento su TMW Radio, ha elogiato Brozovic ritenendolo un giocatore incredibile. Il giornalista però non vuole sottovalutare l’Atalanta per la corsa scudetto

OCCHIO − Questo il pensiero di Dotto sull’Atalanta e Brozovic: «Se arriva ad uscire da tutte le competizioni europee, arrivo a dire che l’Atalanta diventa la più seria candidata a vincere lo scudetto. Più di Inter e Napoli perché questa è una squadra che da qui, senza i problemi di altre competizioni, può vincere tutte le partite. L’Inter è una certezza, Marcelo Brozovic giocatore pazzesco non sbaglia una partita dal 2019, incredibile».