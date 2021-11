Pellegrini, stop più lungo del previsto. Niente Roma-Inter e addio 2021

Pellegrini dovrà dire addio al 2021 e ritornare il prossimo anno. Il centrocampista della Roma ha subito una lesione al quadricipite. Niente Roma-Inter

ADDIO 2021 − Tegola in casa Roma che perde per questo finale di 2021 Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista era uscito ieri in Roma-Torino dopo appena 15 minuti di gioco. Come riporta Sky Sport, gli esiti degli esami strumentali hanno dato un responso negativo: lesione al quadricipite e stop di 30/40 giorni. Dunque, Pellegrini sarà costretto a saltare anche l’attesa sfida di campionato tra Roma e Inter di sabato 4 dicembre. Il capitano giallorosso è il migliore goleador della Roma con cinque gol in campionato.