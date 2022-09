Domizzi: «Cambi Inter? Io mi sarei arrabbiato parecchio! Problemi di testa»

Domizzi interviene sul tema caldo della settimana: il blackout dell’Inter. Immancabile il confronto con la Juventus, altra squadra sotto processo in questo complicato inizio di campionato. Da ex calciatore, l’ospite a Sky Sport 24, commenta anche la scelta di Simone Inzaghi di sostituire i due ammoniti dopo solo mezz’ora di gioco.

UN INTER A TRATTI – Maurizio Domizzi esprime la sua opinione da ex calciatore su un particolare episodio che ha coinvolto Simone Inzaghi (vedi intervista) in Udinese-Inter: «Non mi è mai capitato che mi sostituissero dopo pochi minuti di partita per un cartellino giallo. Mi sarei anche arrabbiato se fosse diventata una prassi. Va detto che ora con le cinque sostituzioni gli allenatori sono molto più prudenti su certi aspetti e di conseguenza tendono in certe situazioni a cercare di risolverle prima. Però a me non era mai capitato».

UN’INTER A TRATTI – Maurizio Domizzi si pronuncia anche sulla situazione che sta attraversando l’Inter in questo campionato così sui generis. «Il campionato è veramente strano quest’anno, almeno all’inizio. Per l’Inter secondo me potrebbe essere più un problema gestionale o di mentalità in alcuni aspetti. Perché, tutto sommato, a tratti crea, a tratti gioca, a tratti produce, fa gol, ne subisce. Nella Juventus, invece, il problema sembra più ampio perché in tutte le partite, al di là del risultato, le stesse difficoltà si sono manifestate sempre, in tutte le partite».