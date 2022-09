Adani: «Inter, situazione grave! Idee ormai vecchie. Ecco come rinnovarle»

Lele Adani ritiene la situazione dell’Inter più grave del previsto. Problematica di idee con Simone Inzaghi principale imputato. Alla Bobo Tv spiega il suo metodo di rinnovamento

SITUAZIONE GRAVE − Adani valuta il momento dei nerazzurri: «Scelte, condizione fisica, valutazioni che non danno continuità, in campo sembra non esserci un leader. Io vedo grave la situazione dell’Inter perché lo scorso anno la squadra giocava bene. Ha fatto una grande stagione, non conta solo vincere ma anche competere e crescere. L’Inter di Inzaghi è cresciuta dentro ogni passo falso. Ha avuto un modello positivo nello sviluppo del gioco, dominava tutti. Quest’anno sta facendo il contrario nonostante l’allenatore sia lo stesso».

RINNOVAMENTO − Poi sempre Adani ‘consiglia’ Inzaghi: «Le idee invecchiano presto. Come rinnovi le idee? Con scelte diverse, con preparazione differente. Bisogna cambiare. Serve una metodologia, uno sviluppo strategico diverso. Tutto molto basico nell’Inter, i giocatori sono demotivati, piatti e poco creativi. Non lo sarà mai Lautaro Martinez che può fare anche la brutta partita ma ha sempre il fuoco dentro. Ieri al 75′ entra de Vrij ed esce Acerbi. L’olandese ne ha fatto peggio della grandine».