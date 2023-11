Djuricic: «Vlahovic top come Lautaro Martinez! Scudetto? Vedo tre squadre»

Filip Djuricic, ex centrocampista del Sassuolo oggi all’Olympiacos, nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport ha parlato della lotta scudetto in Serie A paragonando, inoltre, Vlahovic e Lautaro Martinez

TOP – Queste le considerazioni di Djuricic: «Scudetto? Il Napoli ha perso tanto e non si ripeterà. Vedo tre squadre in grado di conquistare il campionato: Inter, Milan e Juve. Una di loro mi ha colpito in particolare…La Juventus. Sta facendo molto meglio di quanto mi aspettassi. I bianconeri hanno una forte identità, sono solidi dietro e stanno crescendo sul piano del gioco. Col Verona hanno fatto una bella gara. In più puntano tanto sui giovani. Hanno fame e cattiveria agonistica come si è visto nel successo sul Milan. Sono sulla strada giusta per tornare a vincere. Vlahovic? Per me è il miglior attaccante della Serie A insieme con Lautaro Martinez. Vlahovic ha tutto: forza fisica, senso del gol, potenza quando calcia in porta. La Juve ha fatto la scelta giusta in estate nel puntare su di lui. Fa la differenza e può segnare tanto quest’anno, ne sono certo».

Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira