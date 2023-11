Barella, contro la Roma segnali positivi! Atalanta-Inter banco di prova

Nicolò Barella è tornato a giocare a buoni livelli. La prestazione del centrocampista contro la Roma è incoraggiante: il match contro l’Atalanta sarà il definitivo banco di prova

SEGNALI – Segnali di ripresa per Nicolò Barella. Il centrocampista, dopo una serie di prove opache, contro la Roma è tornato a fare la voce grossa in mezzo al campo. Nessuna giocata che ruba l’occhio ma tanta corsa e personalità, con il numero 23 capace di guidare il centrocampo anche in assenza di Mkhitaryan e Calhanoglu, usciti nella ripresa. La sfida di domani contro l’Atalanta rappresenta un ulteriore banco di prova: a Bergamo si capirà se è tornato il ‘vero’ Barella

DECISIVO – L’Atalanta di Gasperini gioca, da sempre, a ritmi forsennati. Proprio il centrocampo è uno dei punti di forza della Dea: servirà limitare al massimo l’estro di Koopmeiners e gli inserimenti di Ederson. A Barella e gli altri centrocampisti il compito di prendere ‘possesso’ della zona centrale del campo. L’ultimo gol dell’ex Cagliari è arrivato nella scorsa stagione proprio contro l’Atalanta: l’occasione, quindi, potrebbe essere quella giusta per iscriversi finalmente al tabellino dei marcatori nerazzurri in questa stagione. Barella è uno degli elementi fondamentali della squadra: servirà la sua miglior versione in questo novembre che si annuncia ricco di insidie e di sfide importanti per la squadra di Inzaghi.