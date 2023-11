Atalanta-Inter, un titolare in dubbio per Gasperini! Scelto l’attacco – TS

Atalanta-Inter è in programma domani sera alle 18. La Dea, secondo Tuttosport, potrebbe dover fare a meno di un titolare

DUBBIO – Atalanta-Inter potrebbe non avere uno dei suoi protagonisti. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport il difensore orobico Scalvini è in dubbio per il match: nella giornata di ieri il classe 2002 ha lavorato a parte per una lombalgia non ancora del tutto superata. Gasperini scioglierà il dubbio solo nella giornata di oggi: in caso di forfait di Scalvini pronto Toloi. Nessun dubbio, invece, per il reparto d’attacco: accanto a Scamacca ci sarà Lookman, con De Ketelaere pronto a subentrare dalla panchina.

Fonte: Tuttosport – Fabio Gennari