Diritti TV 2024/27, Lega Serie A rimanda decisione: tre opzioni – CF

I diritti TV della Serie A 2024/2027 sono ancora un terreno decisamente spinoso per la Lega Serie A, che si trova a dover sciogliere il bandolo della matassa davanti alle offerte di DAZN, Mediaset e Sky. Intanto l’accordo definitivo slitta: di seguito quanto rivelato da Calcio e Finanza

TERRENO SPINOSO – I diritti TV della Serie A 2024/2027 sono ancora un argomento aperto. Nell’assemblea di Lega, svoltasi ieri in videoconferenza, tutti i club hanno concordato di rinviare la decisione sulle offerte di DAZN, Sky e Mediaset. La data limite è quella del 15 ottobre, vale a dire quando scadranno le offerte delle tre emittenti, ma potrebbe essere puramente indicativa dato che i club torneranno a incontrarsi a fine agosto/inizio settembre. Verso la metà di agosto invece potrebbero riprendere i colloqui con i tre broadcaster per capire se ci sarà ancora margine di trattativa. Il nodo non è tanto economico quando legato ad alcuni paletti posti dagli stessi broadcaster che potrebbero sembrare irrilevanti ma che in realtà potrebbero spostare fino a 20/30 milioni.

OPZIONI – Qualora ci fosse ancora possibilità di trattare, le opzioni potrebbero essere principalmente tre: si va dal pacchetto 6+3+1 rispettivamente per DAZN, Sky e Mediaset fino alla conferma della situazione attuale, cioè 10 di cui 7 in esclusiva per DAZN e 3 in co-esclusiva per Sky, fino all’opzione che vede i club scegliere solo l’offerta di DAZN trasmettendo le 3 gare in co-esclusiva sul “canalino” di Lega. Se i nuovi colloqui tra Lega e le emittenti lasciassero intendere un accordo complicato, allora si sceglierà in base alle offerte di luglio. Sullo sfondo rimangono inoltre le sei offerte presentate per la creazione di un canale di Lega, che verrebbe presa in considerazione qualora la trattativa con DAZN, Mediaset e Sky saltasse definitivamente.

Fonte: Matteo Spaziante – calcioefinanza.it