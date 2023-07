Bisseck a trazione offensiva in Inter-Al Nassr. Rimandato alla terza

Yann Bisseck parte titolare in Inter-Al Nassr (1-1) nel nuovo ruolo scelto da Inzaghi. Una prova in chiaroscuro per il tedesco, dopo le prime ottime uscite.

CONFERMATO – Yann Bisseck è la prima scelta di Simone Inzaghi sul lato destro della difesa, e Inter-Al Nassr lo conferma. Dopo le amichevoli contro Lugano e Pergolettese, il tedesco classe 2000 parte titolare in quella posizione anche contro la squadra araba. E gioca una partita a trazione prevalentemente offensiva, come si vede anche dalla sua heatmap (presa da Sofascore):

Bisseck galleggia ben al di sopra della linea di metà campo, offrendo supporto a Denzel Dumfries e a Davide Frattesi (uomo-gol del match) nell’oliare la nuova catena di destra. Nei 45 minuti in campo, il numero 31 dell’Inter tocca 21 palloni sbagliando appena un passaggio su 18 (i dati provengono da Sofascore). Confermando così le sue qualità (già note) e caldeggiando la sua candidatura a nuovo titolare difensivo di destra. A patto di lavorare però su un altro aspetto fondamentale del suo gioco.

DA MIGLIORARE – La prova di Bisseck in Inter-Al Nassr è molto positiva in fase di possesso e di spinta (qui la sua pagella). Tuttavia è assolutamente rivedibile dal punto di vista difensivo. Dotato di grande fisico e buona velocità, il tedesco tende a cercare l’anticipo per bloccare gli avversari (Cristiano Ronaldo ne sa qualcosa). Ma va in grande difficoltà su situazioni di difesa posizionale. È infatti lui a commettere l‘errore di posizionamento decisivo che porta al vantaggio degli arabi. Niente di grave considerando che parliamo di calcio di luglio. Ma sicuramente un aspetto su cui Inzaghi e i compagni dovranno aiutarlo, incrementando la sua soglia di attenzione quando non può fare leva sulle sue doti principali.