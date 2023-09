Dionisi ribadisce: «L’Inter è la squadra più forte in Italia! Noi bravi»

Dionisi è ritornato a parlare della vittoria del Sassuolo contro l’Inter a San Siro nel turno infrasettimanale. Il tecnico neroverde ritiene la squadra di Inzaghi la più forte in Italia

PIÙ FORTI −Nonostante la vittoria 2-1 a San Siro, Alessio Dionisi ritiene i nerazzurri la squadra più forte in Serie A: «In questo momento, l’Inter è la squadra più forte in Italia, lo sente e lo sa. Lo si vede in campo. Noi abbiamo trovato un’Inter in un ottimo momento, ma siamo stati bravi anche a noi mettere in campo la nostra prestazione. Berardi ha fatto un gol incredibile, che si vede poco negli stadi. Peccato non dare continuità a ottenere questi risultati contro Inter, Milan e Juventus». Le sue parole su Radio 24, durante il programma ‘In campo con Pardo’.