Diego Lopez: “Inter non alla nostra portata. Chiedere scusa? Sul campo”

Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona. Tra le varie domande, il tecnico delle rondinelle è tornato anche sulla sfida persa per 6-0 mercoledì a San Siro contro l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni, raccolte dall’agenzia “ANSA”

RISCATTO – Dopo la pesantissima sconfitta di mercoledì per 6-0 contro l’Inter, Diego Lopez ha reso chiaro che c’è un solo modo per riscattarsi, ovvero sul campo. Il tecnico delle rondinelle ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona, tornando proprio sulla partita persa in settimana e riconoscendo come il livello della squadra nerazzurra fosse fuori portata: «Chiedere scusa ai tifosi dopo mercoledì? È solo sul campo che si deve parlare. Il Verona gioca molto bene, ma è alla nostra portata. L’Inter, invece, non lo era, anche se non siamo proprio scesi in campo».

Fonte: ANSA