Tonali, c’Ã¨ accordo con l’Inter: prezzo cartellino da limare – Rai

Tonali, c’è accordo con l’Inter: prezzo cartellino da limare – Rai

Secondo quanto riporta Ciro Venerato, esperto di mercato di “Rai Sport”, starebbero proseguendo i contatti tra Inter e Brescia per la trattativa legata a Sandro Tonali. Resta da limare la cifra per il cartellino del giocatore.

ACCORDO VICINO – Prosegue la trattativa tra Inter e Brescia per portare Sandro Tonali in nerazzurro. Secondo le ultime notizie, infatti, la società nerazzurra avrebbe già raggiunto l’accordo con il giocatore, che gradisce la destinazione proposta. Resta però ancora da lavorare con la società: è ancora ampia la distanza tra l’offerta dei nerazzurri a la richiesta del presidente Cellino. Al momento i dirigenti dei due club stanno lavorando per limare appunto questa distanza, prima di poter lanciare definitivamente l’assalto finale per il centrocampista.