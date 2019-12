Di Napoli: “Vidal? Fossi l’Inter mi riporterei a casa Nainggolan!”

Di Napoli “sponsorizza” Nainggolan e non Vidal per l’Inter della seconda parte di stagione. L’ex attaccante nerazzurro, ora allenatore, è stato ospite di “Aspettando Calciomercato” su Sportitalia e ha parlato del centrocampista in prestito al Cagliari come “rinforzo”.

DA RIPRENDERE – Si parla tanto di Arturo Vidal come rinforzo per l’Inter a gennaio. Un ex nerazzurro come Arturo Di Napoli, però, più che il cileno del Barcellona ritiene che l’ideale sia un altro centrocampista già visto la scorsa stagione a Milano: «Fossi l’Inter io mi riporterei a casa Radja Nainggolan. Già a gennaio? Sì. Lo so, non si può fare per una serie di cose, però credo che in questo momento Nainggolan per l’Inter sarebbe un grandissimo colpo, per come è tornato e per quello che è. Credo però che difficilmente torni all’Inter, e che non tornerà neanche a giugno. Poi non so se il Cagliari in questo momento lo dia via: non credo voglia neanche lui, anche se sarebbe una grande soddisfazione rientrare in un club che l’ha mandato via per programmi diversi. Credo che sia un giocatore straordinario, che paghi aver preso posizione contro la società. Bisogna viverci dentro per capire le dinamiche, però Nainggolan è un giocatore straordinario».