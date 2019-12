Darmian subito all’Inter? Il Parma inizia a valutare il sostituto: un nome

Condividi questo articolo

Darmian da anni è accostato all’Inter in ogni sessione di mercato, e anche gennaio 2020 non fa eccezione. Il difensore, da agosto al Parma, potrebbe lasciare subito i gialloblù: secondo il sito “TuttoMercatoWeb” i ducali iniziano a guardarsi attorno per sostituirlo. Ecco di quale giocatore si tratta.

IN USCITA SUBITO? – Matteo Darmian è da soli quattro mesi al Parma, ma potrebbe essere già arrivato alla fine della sua esperienza emiliana. Il difensore, rientrato in Italia dopo i quattro anni al Manchester United, è nel mirino dell’Inter già per il mercato di gennaio. Secondo il sito “TuttoMercatoWeb” i gialloblù si stanno iniziando a cautelare, nel caso in cui arrivi l’offerta giusta per lasciarlo partire immediatamente. Il primo nome valutato dal direttore sportivo Daniele Faggiano è quello di Stefano Sabelli, terzino destro del Brescia. Essendo però un titolare delle Rondinelle, che si stanno giocando la salvezza, non è così scontato che il presidente Massimo Cellino lo lasci partire a campionato in corso. Da capire se Darmian all’Inter potrà essere fermato in caso di mancanza di un sostituto per il Parma, con Roberto D’Aversa che l’ha schierato in tredici giornate su diciassette sin qui (tutte da terzino destro).

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Lorenzo Marucci, Alessandra Stefanelli