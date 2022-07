Di Napoli: «Inter, che responsabilità per Lukaku! Ha bisogno di una cosa»

Lukaku è ritornato all’Inter dopo appena un anno di Chelsea. Il belga ha fatto di tutto pur di ritornare in nerazzurro, ora dovrà farsi perdonare sul campo. Per rendere al massimo, serve un fattore

GRANDE RESPONSABILITÀ − Di Napoli commenta così il ritorno di Lukaku all’Inter: «Reputo Romelu Lukaku un grandissimo calciatore, fa reparto da solo ma lo si deve mettere nelle condizione di rendere al massimo. Lukaku, anche per come è ritornato, ha una responsabilità grossa nei confronti di tutto il mondo Inter. Se messo nelle condizioni, è uno dei più forti in circolazione. E’ vero, lo ha motivato tanto Conte, ma io sceglierei lui». L’ex attaccante ha parlato su Tmw Radio.