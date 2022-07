VIDEO – Dybala idea del Milan come piano B con tempistiche lunghe (e l’Inter?)

Paulo Dybala si è promesso all’Inter ma se non arriva la fumata bianca il rischio beffa c’è. Ed è un rischio che il Milan potrebbe concretizzare ma solo in un caso. E facendo allungare ulteriormente i tempi già dilati per il futuro dell’attaccante argentino ex Juventus. Dybala al momento rappresenta l’alternativa “ideale” al principale obiettivo rossonero in zona rifinitura. Di seguito il video con l’intervento del collega Luca Cilli dagli studi di Sky Sport

