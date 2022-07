Scarnecchia: «Skriniar grandissimo giocatore, ma il prezzo lo determina altro»

Skriniar è l’oggetto del desiderio del PSG, che per ora non è riuscito a convincere l’Inter ad accettare l’offerta. Scarnecchia, su Radio Sportiva, spiega come bisogna intendere la valutazione del difensore.

FATE IL VOSTRO PREZZO – Roberto Scarnecchia mette a confronto Milan Skriniar e Matthijs de Ligt, essendo i due difensori più richiesti in Serie A in questi giorni: «Siamo sempre lì, sulle valutazioni dei giocatori dipende dalla richiesta. Cioè: dipende dall’offerta e dalla richiesta. Se io offro un giocatore a determinati euro si può dire che c’è qualche squadra che eventualmente me l’ha chiesto. Oppure viceversa: io chiedo de Ligt e la Juventus dà un prezzo. Non c’è un discorso uguale per tutti, Skriniar è un grandissimo giocatore ed è all’altezza di de Ligt, però il prezzo lo determina il mercato delle richieste e quello delle offerte. Anche Gianluca Scamacca dicono che costa quaranta milioni, però magari non c’è nessuno che ne dà anche solo venti».