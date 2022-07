Sconcerti: «Dybala? C’è un equivoco. Più che all’Inter serve altrove»

Dybala è ormai al quarto giorno da svincolato e non si è ancora capito dove andrà a giocare nella nuova stagione. Sconcerti, nella sua rubrica per Calciomercato.com, non lo vede bene all’Inter e non è nemmeno convinto su una questione tattica.

PREFERENZA PER ALTRI – Il giornalista Mario Sconcerti ha qualche dubbio su uno degli svincolati di lusso di questo inizio di mercato: «Ma guarda che su Paulo Dybala c’è un grosso equivoco. Continuiamo a pensarlo come trequartista, ma non lo è. Dybala è un attaccante, deve giocare vicino alla porta, un tocco e via, subito al tiro, oppure pronto all’assist. In quel ruolo il Milan ha Brahim Diaz, che è nettamente inferiore a Dybala, segna molto meno ma corre tre volte di più. Certo, può fare anche il trequartista, ma il Dybala migliore, il più efficace, è quello che gioca in attacco, a ridosso dell’area avversaria. All’Inter servirebbe? Non ne sono così convinto. Piuttosto lo vedrei bene nel 4-2-3-1 del Napoli o alla Roma, al posto di Nicolò Zaniolo».

Fonte: calciomercato.com – Furio Zara