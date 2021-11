Di Napoli: «Inter-Napoli, difficile per entrambe. Barella giocatore pazzesco»

L’ex giocatore di Inter e Napoli, Arturo di Napoli ha rilasciato un’intervista su Radio Marte Sport, facendo un confronto tra i reparti di entrambe le squadre. Un elogio anche a Barella

INTER-NAPOLI − Arturo Di Napoli parla della sfida tra nerazzurri e partenopei: «Importante per entrambe, il Napoli sta facendo un percorso importante. Da perdere ha più qualcosa il Napoli ma partita complicata per entrambe. Sono squadre con talento ma sarà difficile per tutte e due. Credo che David Ospina stia facendo molto bene, ha un gradino sopra Samir Handanovic. Sono difese forti con moduli diversi. Al momento, tutto il reparto difensivo del Napoli si stia comportando bene. E’ una squadra che può sognare di vincere lo scudetto. Credo che in centrocampo, Inter un gradino sopra con giocatori che si integrano l’uno con l’altro. Nicolò Barella è pazzesco. In attacco c’è da divertirsi, sono sullo stesso livello Inter e Napoli. Grande potenziale entrambi. Sono attacchi importanti ma è il complesso che fa la differenza, oggi Napoli più squadra dell’Inter. Il 3-5-2 non mi fa impazzire soprattutto al livello europeo, Luciano Spalletti mi piace come allenatore e come uomo. All’Inter sono cresciuto, sono arrivato fino alla prima squadra. Credo che nel Napoli potevo avere più occasioni. Il rimpianto più grande ce l’ho al Napoli».