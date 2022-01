Di Gregorio, brutto KO col suo Monza a Benevento: termina 3-1 al Vigorito

Di Gregorio termina con una brutta sconfitta sul campo del Benevento la sua gara con la maglia del Monza. 3-1 al Vigorito con i lombardi che fermano a dieci la loro striscia di risultati utili consecutivi

SERATA AMARA − Termina 3-1 Benevento-Monza, match valido per la 18ª giornata di Serie B. Al Vigorito, match ad alta quota tra i sanniti primi in classifica e un Monza sesto e reduce da ben 10 risultati utili consecutivi. Il match si sblocca subito grazie al gol di Roberto Insigne al minuto 7′. Serata difficile per Michele Di Gregorio, portiere del Monza in prestito dall’Inter, costretto a riprendere la palla da dietro il sacco nuovamente al 40′ a causa della rete di Tello. Ripresa che parte bene per i lombardi, i quali accorciano le distanze grazie all’autorete di Mattia Valoti. Rete, però, inutile poiché al 66′ il Benevento chiude i conti con Moncini.