Di Gennaro: “Inter? Favorita come prima. Ma la Juventus è tornata”

Antonio Di Gennaro

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista, ha commentato gli sviluppi della lotta scudetto nel corso della trasmissione di “TMW Radio” Stadio Aperto. Ecco la sua opinione sul rendimento dell’Inter e non solo

GRIGLIA – Le sconfitte di Inter e Milan hanno rimescolato le carte, in ottica scudetto. Secondo Antonio Di Gennaro, però, non bisogna esagerare con le critiche nei confronti delle due milanesi: «Bisogna ricordare che il Milan non perdeva da quasi un anno e l’Inter prima di ieri ne aveva vinte otto di fila. Ho visto alcune difficoltà difensive sul gol di Keita Baldé, ma ormai l’abbiamo detto molte volte che in area di rigore non si marca più. Il campionato comunque è più equilibrato. La Juventus si è ritrovata bene dopo la doppia batosta sentenza-Fiorentina. Il Milan, perdendo, ha comunque dimostrato di potersela giocare fino alla fine. L’Inter secondo me è la favorita come lo era anche prima, ma la Juventus è rientrata in corsa. Poi c’è la Roma, che è una buonissima squadra. Paulo Fonseca mi piace molto, e con i Friedkin vedo una società importante, che sa lavorare in silenzio. Non so invece se il ciclo Napoli sia finito: non ha una squadra capace di essere cattiva, crea tanto ma sbaglia troppi gol».