Di Gennaro: «Derby già decisivo. Se vince l’Inter, guadagna autostima»

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista, ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “TMW Radio”, presentando il derby tra Milan e Inter, in programma domenica alle ore 15, a San Siro

STRACITTADINA – È partito il conto alla rovescia per Milan-Inter, derby in programma domenica pomeriggio. I nerazzurri di Antonio Conte hanno sorpassato i rossoneri di Stefano Pioli e affronteranno la stracittadina da una posizione di classifica migliore. Antonio Di Gennaro ha presentato così la sfida di domenica: «Per me è decisiva, è uno snodo fondamentale. Se vince, l’Inter acquista ancora più consapevolezza e autostima, e così facendo per la Juventus ci sarebbe l’obbligo di non sbagliare più nulla. Se vince il Milan, allora sì che potrebbero credere davvero di giocarsi lo scudetto fino in fondo. Rispetto all’andata è una partita totalmente diversa».