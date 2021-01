Di Francesco: “Nainggolan combatte, ma manca condizione fisica. Domani…”

Di Francesco sta parlando in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Benevento, che si giocherà domani alle ore 12.30. L’allenatore rossoblù potrà contare anche su Nainggolan, da ieri ufficialmente in prestito dall’Inter (vedi articolo), anche se il belga non è al 100%.

DA RIMETTERE A POSTO – Radja Nainggolan domani, probabilmente, farà il suo terzo esordio rossoblù in Cagliari-Benevento. Sul giocatore in prestito dall’Inter si esprime Eusebio Di Francesco: «Per quanto riguarda Nainggolan è un centrocampista. Per questo deve ragionare da centrocampista, quando attacca e quando difende, ma è normale che è un giocatore che può giocare in tanti ruoli. C’è anche da dire che non ha, attualmente, una condizione fisica che lo può portare a disputare novanta minuti di un certo livello. Però domani potrebbe essere della partita o a partita in corso. Non voglio dare vantaggi, lo dico subito, sulla formazione perché in questo momento devo cercare di avere più segreti, tra virgolette, per approcciare questa gara».

DI LOTTA – Di Francesco è soddisfatto per l’arrivo di Nainggolan al Cagliari: «Quando c’è da combattere è un combattivo. È un giocatore che volevo dall’inizio di questo campionato, è arrivato adesso e sono contento lo stesso. Mi auguro che, con la sua presenza e il suo carisma all’interno di questa squadra, dia l’esempio ai compagni».

