Di Canio: “Ripresa, brevilinei come Sensi possono fare differenza”

Paolo Di Canio, ex giocatore con un passato alla Lazio e attuale opinionista di “Sky Sport”, ha parlato a “Sky Calcio Club” della ripresa del campionato e di come giocatori come Stefano Sensi dell’Inter possano fare la differenza.

DIFFERENZA – Paolo Di Canio ne è sicuro, visto lo stato di forma delle squadre e dei giocatori dopo la ripresa, i giocatori brevilinei potrebbero fare la differenza. Per l’ex giocatore biancoceleste, Stefano Sensi dell’Inter è uno di questi: «Non credo che dopo la sosta gli equilibri si stravolgeranno. Penso per esempio all’Inter che era partita forte a inizio campionato e penso a un giocatore brevilineo come Sensi che può fare la differenza, così come sta capitando ad Hazard in Bundesliga».