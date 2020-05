Bergomi: “Inter, vantaggio alla ripresa del campionato. Juventus e Lazio…”

Condividi questo articolo

Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e attuale opinionista per “Sky Sport”, ha parlato a “Sky Calcio Club” di come potrebbe essere la ripartenza dell’Inter alla ripresa del campionato e di Julian Brandt, giocatore del Borussia Dortmund.

NESSUNO STRAVOLGIMENTO – Nonostante la lunga pausa per l’emergenza Coronavirus, secondo Beppe Bergomi non ci saranno stravolgimenti negli equilibri del campionato una volta che si riprenderà: «Penso che le squadre che andavano bene continueranno ad andare bene anche dopo la ripresa. Posso pensare che l’Inter possa cominciare ancora forte e avere un minimo di vantaggio, come successo a inizio campionato. Non saprei individuare una squadra che possa andare in difficoltà perché si riprende. Difficilmente vedo la Lazio che non giochi motivata come prima, o che la Juventus non riparta forte visto anche la vittoria contro l’Inter a porte chiuse».

NESSUNA COLLOCAZIONE – Parlando dei talenti della Bundesliga, Bergomi ha risposto alla domanda riguardo a come avrebbe visto Julian Brandt del Borussia Dortmund nello scacchiere di Antonio Conte: «Brandt è difficile da collocare nel 3-5-2 dell’Inter, fa fatica già a trovare un posto un giocatore come Eriksen. Andare a trovare un posto per lui mi risulta un po’ difficile. Lo vedrei più in una squadra che gioca col tridente».