Di Canio: «Lautaro Martinez? Inzaghi poteva fare di più. Diventi leader!»

Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Calcio Club, si è espresso su Lautaro Martinez. Per l’ex giocatore, il Toro dovrà diventare presto un leader tecnico per l’Inter. Inzaghi non lo ha aiutato in questo

CRESCITA − Di Canio ritiene che il Toro debba fare un altro step evolutivo: «Lautaro Martinez non è uno negativo nei confronti dei compagni però deve migliorare nell’emotività. Lui ha avuto una crescita, lo scorso anno aveva Lukaku come compagno. L’Inter dovrà farlo diventare leader tecnico, Inzaghi lo poteva stimolare un po’ prima, lo ha aspettato troppo. Però quando fa questi gol è incredibile. Ma è la gamba che è tornata, quando sposta palla e calcia è devastante».